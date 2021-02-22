احدث الأخبار

طبيب يوضح البدائل الصحية للمأكولات الدهنية والمقلية
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يدعوا منسوبيه الاداريين للالتحاق في 32 برنامجاً تدريبياً عن “بعــد”
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تستضيف المهندس صبحي بترجي افتراضيًّا في أمسية “مسيرة نجاح”.. مساء الثلاثاء
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: ٤٢ جولة ميدانية ينفذها أكثر من 100 متطوع ومتطوعة بمشاركة المراقبين ضمن مبادرة “كلنا ملتزم “
المنطقة الشرقية
 غسان السليمان: أسست أول مشاريعي الخاصة أثناء دراستي للماجستير
منوعات
 ‏أمانة الشرقية: ضبط طنين من فاكهة التفاح في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام ظهرت عليها علامات التلف قبل توزيعها
منوعات
 إغلاق تحفظي لمنشأة صحية خاصة بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 “الشؤون البلدية” تمهل مشغلي المنشآت التجارية 3 أشهر لتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل
أبرز المواد
 تعيين بوراك شاكماك رئيساً لهيئة الأزياء
أبرز المواد
 مدني الباحة يعلن تجربة منصة الإنذار المبكر اليوم
أبرز المواد
 اكتمال المرحلة الأولى لمشروع تغيير لوحات سور المسجد النبوي ومحيطه
أبرز المواد
 روسيا تسجل 12604 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
طبيب يوضح البدائل الصحية للمأكولات الدهنية والمقلية

طبيب يوضح البدائل الصحية للمأكولات الدهنية والمقلية

أبرز المواد
تعليم الشرقية يدعوا منسوبيه الاداريين للالتحاق في 32 برنامجاً تدريبياً عن “بعــد”

تعليم الشرقية يدعوا منسوبيه الاداريين للالتحاق في 32 برنامجاً تدريبياً عن “بعــد”

المنطقة الشرقية
غرفة الأحساء تستضيف المهندس صبحي بترجي افتراضيًّا في أمسية “مسيرة نجاح”.. مساء الثلاثاء

غرفة الأحساء تستضيف المهندس صبحي بترجي افتراضيًّا في أمسية “مسيرة نجاح”.. مساء الثلاثاء

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية: ٤٢ جولة ميدانية ينفذها أكثر من 100 متطوع ومتطوعة بمشاركة المراقبين ضمن مبادرة “كلنا ملتزم “

أمانة الشرقية: ٤٢ جولة ميدانية ينفذها أكثر من 100 متطوع ومتطوعة بمشاركة المراقبين ضمن مبادرة “كلنا ملتزم “

المنطقة الشرقية

تعليم الشرقية يدعوا منسوبيه الاداريين للالتحاق في 32 برنامجاً تدريبياً عن “بعــد”

تعليم الشرقية يدعوا منسوبيه الاداريين للالتحاق في 32 برنامجاً تدريبياً عن “بعــد”
http://almnatiq.net/?p=953342
الدمام - المناطق

أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى شروع وحدة تطوير الموارد البشرية بتعليم المنطقة لإطلاق منظومة من البرامج التدريبية عن “بعــد” والموجهة لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية وذلك من خلال الترشيح من قبل الرئيس المباشر عبر الرابط المخصص لكل برنامج وفقاً للخطة التدريبية المعلنة، لافتاً في الوقت نفسه إلى دعوة مدير تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، كافة منسوبيه من شاغلي وشاغلات الوظائف الادارية لاستثمار هذه البرامج النوعية التي تتواكب ومساعي وزارة التعليم لتوفيرها على أعلى المستويات المهنية والرامية في مجملها تعزيز الجانب المهني والمعرفي بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات الإدارية والمساهمة في دفع عجلة خارطة المنظومة التعليمية.
كما ألمح الباحص، إلى توفير حزمة من البرامج التدريبية التي تقدم خلال الفترة الصباحية، والتي تتنوع مجالاتها من خلال طرح 32 برنامجاً تتناسب ورفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج العمل واحتياجات الإدارة، مؤكداً أن البرامج التدريبية الحالية تمت برمجتها “عن ُبعـد” إنفاذًا لتوجيهات الدولة -حفظها الله- بالعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير ذكره تحفل الخطة التدريبية بحزمة من البرامج يأتي منها:

البرامج التقنية :

خدمات اوفيس، الجداول الالكترونية، برنامج Kaizala، انشاء التقارير التفاعلية باستخدام sway ،أساسيات الانفوجرافيك ،التعامل مع ملفات pdf ،الارشفة الالكترونية ،صناعة المحتوى الرقمي بالجوال.

البرامج الإدارية :

اسم البرنامج إدارة المخاطر الإدارية، اتخاذ القرارات، دليل المراسلات، الاتيكيت الرقمي، قواعد العمل الذهبية، الشخصية الايجابية في بيئة العمل، أساسيات الجودة، اصنعي جودتك الشخصية، إدارة الجودة الشاملة وقياس الأداء، أساسيات الجودة ،تطوير خدمات المستفيدين،مدونة السلوك الوظيفي إدارة الشؤون القانونية.

برامج منسقي الإعلام والإتصال المؤسسي :

اسم البرنامج كيف تلتقط صورة جاذبة، بناء الفيلم الوثائقي القصير، الجرافيكس، المونتاج عن طريق ادوبي برايمر، اعداد الحملات الإعلامية، ورشة التعريف بالاتصال المؤسسي.

روابط ذات صلة

غرفة الأحساء تستضيف المهندس صبحي بترجي افتراضيًّا في أمسية “مسيرة نجاح”.. مساء الثلاثاء

غرفة الأحساء تستضيف المهندس صبحي بترجي افتراضيًّا في أمسية “مسيرة نجاح”.. مساء الثلاثاء
أمانة الشرقية: ٤٢ جولة ميدانية ينفذها أكثر من 100 متطوع ومتطوعة بمشاركة المراقبين ضمن مبادرة “كلنا ملتزم “

أمانة الشرقية: ٤٢ جولة ميدانية ينفذها أكثر من 100 متطوع ومتطوعة بمشاركة المراقبين ضمن مبادرة “كلنا ملتزم “
إغلاق تحفظي لمنشأة صحية خاصة بحفر الباطن

إغلاق تحفظي لمنشأة صحية خاصة بحفر الباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*