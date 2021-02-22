تعليم الشرقية يدعوا منسوبيه الاداريين للالتحاق في 32 برنامجاً تدريبياً عن “بعــد”

الدمام - المناطق

أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى شروع وحدة تطوير الموارد البشرية بتعليم المنطقة لإطلاق منظومة من البرامج التدريبية عن “بعــد” والموجهة لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية وذلك من خلال الترشيح من قبل الرئيس المباشر عبر الرابط المخصص لكل برنامج وفقاً للخطة التدريبية المعلنة، لافتاً في الوقت نفسه إلى دعوة مدير تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، كافة منسوبيه من شاغلي وشاغلات الوظائف الادارية لاستثمار هذه البرامج النوعية التي تتواكب ومساعي وزارة التعليم لتوفيرها على أعلى المستويات المهنية والرامية في مجملها تعزيز الجانب المهني والمعرفي بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات الإدارية والمساهمة في دفع عجلة خارطة المنظومة التعليمية.

كما ألمح الباحص، إلى توفير حزمة من البرامج التدريبية التي تقدم خلال الفترة الصباحية، والتي تتنوع مجالاتها من خلال طرح 32 برنامجاً تتناسب ورفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج العمل واحتياجات الإدارة، مؤكداً أن البرامج التدريبية الحالية تمت برمجتها “عن ُبعـد” إنفاذًا لتوجيهات الدولة -حفظها الله- بالعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير ذكره تحفل الخطة التدريبية بحزمة من البرامج يأتي منها:

البرامج التقنية :

خدمات اوفيس، الجداول الالكترونية، برنامج Kaizala، انشاء التقارير التفاعلية باستخدام sway ،أساسيات الانفوجرافيك ،التعامل مع ملفات pdf ،الارشفة الالكترونية ،صناعة المحتوى الرقمي بالجوال.

البرامج الإدارية :

اسم البرنامج إدارة المخاطر الإدارية، اتخاذ القرارات، دليل المراسلات، الاتيكيت الرقمي، قواعد العمل الذهبية، الشخصية الايجابية في بيئة العمل، أساسيات الجودة، اصنعي جودتك الشخصية، إدارة الجودة الشاملة وقياس الأداء، أساسيات الجودة ،تطوير خدمات المستفيدين،مدونة السلوك الوظيفي إدارة الشؤون القانونية.

برامج منسقي الإعلام والإتصال المؤسسي :

اسم البرنامج كيف تلتقط صورة جاذبة، بناء الفيلم الوثائقي القصير، الجرافيكس، المونتاج عن طريق ادوبي برايمر، اعداد الحملات الإعلامية، ورشة التعريف بالاتصال المؤسسي.