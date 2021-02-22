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“صحة الجوف” تُخصص 6 عيادات للصحة النفسية بالمستشفيات التابعة لها

“صحة الجوف” تُخصص 6 عيادات للصحة النفسية بالمستشفيات التابعة لها

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“صحة الجوف” تُخصص 6 عيادات للصحة النفسية بالمستشفيات التابعة لها

“صحة الجوف” تُخصص 6 عيادات للصحة النفسية بالمستشفيات التابعة لها
http://almnatiq.net/?p=953357
المناطق_واس

خصصت صحة الجوف، 6 عيادات جديدة للصحة النفسية في المستشفيات التابعة لها؛ بهدف رفع الوعي الصحي النفسي لدى أفراد المجتمع، وتقديم خدمات طبية نفسية واجتماعية لهم، وبالأخص للحالات النفسية الشائعة كالاكتئاب، واضطرابات النوم، والوسواس القهري؛ سعيًا لخدمة المرضى، وتقليل الضغط على مستشفيات الصحة النفسية؛ حيث تقوم باستقبال الحالات وتشخيصها، وتقديم العلاج الطبي والنفسي لها.

وأوضحت “صحة الجوف” أن هذه العيادات تتواجد في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا، ومستشفى طبرجل العام، ومستشفى دومة الجندل، ومستشفى صوير العام، ويمكن مراجعتها عن طريق التحويل عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية بحجز موعد على نظام موعد.

وتأتي هذه الخطوة تفعيلًا لبرنامج الرعاية الصحية النفسية للتعامل مع الحالات النفسية، من خلال فِرَق مدربة للتعامل مع مثل هذه الحالات دون حاجة المريض لمراجعة مستشفى الصحة النفسية.

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