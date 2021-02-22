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بيتكوين تسجل قفزة تاريخية بتخطيها حاجز 58 ألف دولار

بيتكوين تسجل قفزة تاريخية بتخطيها حاجز 58 ألف دولار
http://almnatiq.net/?p=953362

واصلت عملة بيتكوين مكاسبها، أمس الأحد، محققة ذروة جديدة بتجاوزها 58 ألف دولار، مع استمرار صعودها على مدى شهرين.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة إلى أكثر من تريليون دولار، يوم الجمعة، وقفزت أكثر العملات المشفرة رواجًا في العالم إلى مستوى قياسي جديد بلغ 58354 دولارًا لتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 20%، وصعدت بنحو 100 % هذا العام.

وأعطت مكاسب بيتكوين مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة مثل تسلا وماستر كارد وبنك نيويورك ميلون.

ويتوقع خبراء أن يقفز سعر عملة بيتكوين الرقمية بنحو الضعف قبيل نهاية العام الجاري، ففي يناير الماضي، أجرت وكالة «سبوتنيك» مقابلة مع الخبراء الروس في مجال البيتكوين في يوم عيد ميلاد العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، وتوقع الخبراء أن يصل سعر العملة إلى 100 ألف دولار.

وقال يوري بريباتشكين رئيس الجمعية الروسية للاقتصاد المشفر والذكاء الاصطناعي وبلوكتشين: أتوقع أن تصل مؤشرات عملة البيتكوين في عام 2021 إلى مستويات أعلى بكثير من المستويات الحالية، وانه بحسب التوقعات الإيجابية ستتجاوز تكلفة البيتكوين 65-75 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2021.

وأضاف: أما في حال سيناريو سلبي، فسيتراوح سعر العملة بين 10-25 ألفا، مع تجاوز هذا السعر لفترة قصيرة بهدف النمو في عامي 2022-2023.

من جهته، قال ياكوف بارينسكي، رئيس صندوق استثمار العملات المشفرة، إنه من المرجح أن يرتفع سعر البيتكوين إلى 100 ألف دولار في عام 2021.

وكذلك، قال يوري مازور رئيس قسم تحليل البيانات في شركة بروكر: السيناريو الإيجابي هو ارتفاع السعر إلى 90 ألف دولار في نهاية عام 2021، والمتوسط 50 ألف دولار، والسلبي انخفاض السعر إلى 10196 دولارًا.

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