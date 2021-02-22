أمر سامٍ كريم باستمرارالتعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي

المناطق_ الرياض

صدر أمر سامٍ كريم باستمرار #التعليم_عن_بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم: إنه حرصاً من القيادة -حفظها الله- على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة #كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار #التعليم_عن_بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.