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أمر سامٍ كريم باستمرارالتعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي

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أمر سامٍ كريم باستمرارالتعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي

أمر سامٍ كريم باستمرارالتعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي
http://almnatiq.net/?p=953365
المناطق_ الرياض

صدر أمر سامٍ كريم باستمرار #التعليم_عن_بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم: إنه حرصاً من القيادة -حفظها الله- على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة #كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار #التعليم_عن_بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

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