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أمانة جدة تغلق 192 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أمانة جدة تغلق 192 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=953368
المناطق_جدة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الأحد 4401 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 192 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت نحو 196 مخالفة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

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