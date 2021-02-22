حقق نادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة الطاولة للموسم الرياضي 2021 قبل نهاية المنافسات بجولة واحدة ، بعد فوزه على نادي مضر بنتيجة 0-3 في المباراة المقدمة من الجولة الـ17.
واحتل الأهلي المركز الأول بعد 17 جولة من الدوري بدون أي خسارة برصيد 34 نقطة و ثانياً الفتح بـ 31 نقطة و في المركز الثالث الاتحاد بـ 30 نقطة و في المركز الرابع أحد بـ 25 نقطة, وفي المركز الخامس الصواري بـ 25 نقطة وسادساً مضر بـ 23 نقطة و في المركز السابع النهضة بـ 19 نقطة و في المركز الثامن السلام ” 18 نقطة” وتاسعاً الخليج برصيد 16 نقطة و في المركز العاشر والأخير الهلال برصيد 16 نقطة.
فريق الأهلي يحقق بطولة الدوري الممتاز لكرة الطاولة
حقق نادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة الطاولة للموسم الرياضي 2021 قبل نهاية المنافسات بجولة واحدة ، بعد فوزه على نادي مضر بنتيجة 0-3 في المباراة المقدمة من الجولة الـ17.
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