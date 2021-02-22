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فريق الأهلي يحقق بطولة الدوري الممتاز لكرة الطاولة

فريق الأهلي يحقق بطولة الدوري الممتاز لكرة الطاولة
http://almnatiq.net/?p=953495
المناطق - واس

حقق نادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة الطاولة للموسم الرياضي 2021 قبل نهاية المنافسات بجولة واحدة ، بعد فوزه على نادي مضر بنتيجة 0-3 في المباراة المقدمة من الجولة الـ17.
واحتل الأهلي المركز الأول بعد 17 جولة من الدوري بدون أي خسارة برصيد 34 نقطة و ثانياً الفتح بـ 31 نقطة و في المركز الثالث الاتحاد بـ 30 نقطة و في المركز الرابع أحد بـ 25 نقطة, وفي المركز الخامس الصواري بـ 25 نقطة وسادساً مضر بـ 23 نقطة و في المركز السابع النهضة بـ 19 نقطة و في المركز الثامن السلام ” 18 نقطة” وتاسعاً الخليج برصيد 16 نقطة و في المركز العاشر والأخير الهلال برصيد 16 نقطة.

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