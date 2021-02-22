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بلدية ضباء تقف على أكثر من 260 منشأة في المحافظة للتأكد من الالتزام بالإجراءات

بلدية ضباء تقف على أكثر من 260 منشأة في المحافظة للتأكد من الالتزام بالإجراءات
http://almnatiq.net/?p=953498
المناطق- تبوك:

تواصل بلدية محافظة ضباء جولاتها المكثفة على المحال التجارية وأسواق النفع العام بالمحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حيث وقف مراقبو البلدية اليوم على 264 منشأة للتأكد من تطبيقها لاشتراطات الوزارة وتوفير بيئة آمنه للمتسوقين والعاملين.
وأوضح رئيس بلدية ضباء الدكتور عبدالله الغبان أن ذلك يأتي استمرارًا للجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذتها البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا حيث نتج عن هذه الجولات مصادرة ما يزيد عن 64 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة 14 منشأة لم تلتزم بالاشتراطات المعنية بتنظيم عملها لاسيما في هذه الفترة.
وأفاد الغبان أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا من بلدية المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية ورفع الكفاءة الصحية وذلك ضمن الإجراءات لمواجهه خطر الفيروس، مؤكدًا أن أعمال الرقابة شملت تكثيف الجولات الميدانية مع توجيه المعنيين باستخدام السبل الكفيلة بعمليات التعقيم ومداومة أعمال الإصحاح البيئي، إضافةً إلى تكليف المراقبين الصحيين بأخذ التعهد اللازم على المطاعم أو السوبر ماركت أو المجمعات التجارية والبنوك لوضع المعقمات وتوفير الأقنعة وغيرها.
وأبان أن بلدية ضباء لن تتهاون بالتعامل مع المخالفين فيما يخص الصحة العامة، داعيًا المواطنين والمقيمين بضباء إلى التكاتف مع البلدية في الإبلاغ عن أي محل يُعنى بالصحة لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية وذلك بالاتصال على الرقم 940.

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