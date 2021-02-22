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أمير حائل يطمئن على صحة العائلة المفقودة بنفود النقاء

أمير حائل يطمئن على صحة العائلة المفقودة بنفود النقاء
http://almnatiq.net/?p=953504
المناطق - حائل /

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, على صحة وسلامة العائلة المفقودة بنفود النقاء شمال الرديفة, بعد إنقاذها -بحمد الله- من قبل الجهات الأمنية والفرق التطوعية.

وحمد سموه في اتصال هاتفي بأحد أفراد العائلة؛ المولى القدير بأن مكن من الوصول إليه وعائلته في الوقت المناسب وتقديم العون لهم وإنقاذهم وهم بصحة جيدة, مثنيًا على الجهود المبذولة من الجهات والفرق المشاركة التي تكللت بالنجاح بحمد الله.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعد قد تابع الجهود المبذولة من شرطة المنطقة والدفاع المدني والفرق التطوعية (عون , وأنجاد , وفزعة الشمال) للعثور على أحد المفقودين وعائلته بنفود النقاء عقب تعطل مركبتهم.

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