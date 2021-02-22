احدث الأخبار

المهندس الراجحي يُصدر تعميمًا يقضي بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل
أبرز المواد
 أمير مكة يطلق مبادرة الدعم الإجتماعي التي تنفذها جامعة جدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يترأس اجتماعًا لاستعراض مخرجات “كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة”
منطقة مكة المكرمة
 أمير حائل يطمئن على صحة العائلة المفقودة بنفود النقاء
منطقة حائل
 هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد
أبرز المواد
 بلدية ضباء تقف على أكثر من 260 منشأة في المحافظة للتأكد من الالتزام بالإجراءات
منطقة تبوك
 فريق الأهلي يحقق بطولة الدوري الممتاز لكرة الطاولة
أبرز المواد
 الكويت: إغلاق المنافذ البرية والبحرية بدءا من يوم الأربعاء لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 انضمام جامعة الملك سعود إلى برنامج التحالف الأكاديمي للبحث والتطوير
منطقة الرياض
 الجمارك تعلق على معلومات متداولة بشأن ضوابط استيراد المركبات للأفراد
أبرز المواد
 “القطاع البلدي” يثمن تفاعل المنشآت والأسواق مع الحملات الرقابية والتوعوية لمنع انتشار كورونا
أبرز المواد
 نائب وزير التعليم يقف على جاهزية مركز لقاحات فيروس كورونا بجامعة الملك سعود الذي يضم 48 عيادة
محليات
المهندس الراجحي يُصدر تعميمًا يقضي بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل

المهندس الراجحي يُصدر تعميمًا يقضي بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل

أبرز المواد
أمير مكة يطلق مبادرة الدعم الإجتماعي التي تنفذها جامعة جدة

أمير مكة يطلق مبادرة الدعم الإجتماعي التي تنفذها جامعة جدة

منطقة مكة المكرمة
أمير مكة يترأس اجتماعًا لاستعراض مخرجات “كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة”

أمير مكة يترأس اجتماعًا لاستعراض مخرجات “كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة”

منطقة مكة المكرمة
أمير حائل يطمئن على صحة العائلة المفقودة بنفود النقاء

أمير حائل يطمئن على صحة العائلة المفقودة بنفود النقاء

منطقة حائل

المهندس الراجحي يُصدر تعميمًا يقضي بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل

المهندس الراجحي يُصدر تعميمًا يقضي بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل
http://almnatiq.net/?p=953512
المناطق - واس

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, تعميمًا للجهات الحكومية يقضي بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل وفق الدليل المبسط وإعطاء الجهات الحكومية مهلة ستة أشهر لتفعيلة.
ويأتي ذلك امتدادا لما توليه الحكومة الرشيدة لدعم واهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم واندماجهم في سوق العمل والمجتمع على اعتبار أن التكامل في هذا الجانب من الركائز الأساسية في الاستقلالية لهم .
مما يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة شكلت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدة لجان من فنيين وقانونيين لتنفيذ برنامج الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة لكي يكون موائم لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاء مهلة بتصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر, كما أعدت دليلاً مبسطاً لتطبيق هذه المعايير بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، لشرح أدلة الوصول الشامل ليسهل عملية تطبيقه بما لا يتعارض مع كود البناء السعودي.

روابط ذات صلة

هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد

هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد
فريق الأهلي يحقق بطولة الدوري الممتاز لكرة الطاولة

فريق الأهلي يحقق بطولة الدوري الممتاز لكرة الطاولة
الكويت: إغلاق المنافذ البرية والبحرية بدءا من يوم الأربعاء لمواجهة كورونا

الكويت: إغلاق المنافذ البرية والبحرية بدءا من يوم الأربعاء لمواجهة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*