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الدكتور السديري: وزارة التعليم والجامعات تتكامل مع الجهود الوطنية للحد من تداعيات جائحة كورونا

الدكتور السديري: وزارة التعليم والجامعات تتكامل مع الجهود الوطنية للحد من تداعيات جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=953517
المناطق - واس

تفقّد معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري, مركز تقديم لقاحات فيروس كورونا كوفيد-19 في جامعتي الملك سعود والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مطلعاً على ما يضمه كل مركز من إمكانات فنية وبشرية.
ونوه معاليه في تصريح له, بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بصحة الإنسان من المواطنين أو المقيمين على أرض المملكة من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً تكامل وزارة التعليم والجامعات مع الجهود الوطنية للحد من آثار تداعيات الجائحة.
وقال: إن وجود مراكز متخصصة في الجامعات للتطعيم من الفيروس يُعد إسهامًا وطنيًّا لتحقيق السلامة للجميع، مبيناً أن الجامعات كيانات فاعلة ومسهمة في خدمة المجتمع، وبذلت جهوداً كبيرة ولا تزال خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مراكز تقديم اللقاحات بجامعتي الملك سعود والأميرة نورة مجهزة بعيادة خاصة تستوعب أعداد المستفيدين، مؤكداً على تسخير الطواقم الإدارية والطبية المتخصصة لضمان انسيابية رحلة التطعيم؛ بدءًا من عملية التسجيل وصولاً لتلقي الجرعة ومغادرة المركز مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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