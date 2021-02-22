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المملكة تستقبل سباق “فورملا إي” بعد “سباقات الخيل”

المملكة تستقبل سباق “فورملا إي” بعد “سباقات الخيل”
http://almnatiq.net/?p=953520

تستقبل المملكة سباقات “فورمولا إي” يومي 26 و27 فبراير الحالي، على حلبة الدرعية، للعام الثالث على التوالي، الذي سيشهد إقامة منافساته مساءً من خلال استخدام إضاءة حلبة السباق بتقنية “LED”، لأول مرة في تاريخ السباق الدولي منذ تأسيسه، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بمشاركة 24 متسابقاً من أبرز اللاعبين الذين يمثلون العديد من الشركات الشهيرة في صناعة السيارات الرياضية الكهربائية مثل بورشة ومرسيدس بنز.
ويشهد القطاع الرياضي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اهتمامًا ودعمًا سخيًّا جعلها تواصل منجزاتها في جميع الرياضات وتحقّق قفزات واضحة بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، حتى أصبحت المملكة تستضيف على أراضيها العديد من الأحداث الرياضية العالمية بمختلف أنواعها.
وكانت المواسم الرياضية الماضية المستضافة في المملكة قد حظيت باهتمام على مستوى الإعلام الدولي والمحلي، وشهدت حراكًا رياضيًّا كبيرًا، بعد أن نظمت الهيئة العامة للرياضة عددًا من المناسبات الرياضية المتنوعة، إضافة إلى استقطاب العديد من الأحداث الرياضية لتدخل المملكة في حقبة رياضية جديدة تحقق تطلعات القيادة الرشيدة والمجتمع للوصول بالرياضة السعودية للتنافسية العالمية.
مما يذكر أن المملكة ودعت بطولة “كأس السعودية” بنسختها الثانية، التي حقّقها الحصان “مشرف” وفاز باللقب العالمي، وجائزته المالية 20 مليون دولار أميركي، التي تُعد أغلى كؤوس سباقات الخيل حول العالم ومجموع جوائزه 30 مليون دولار على مدار يومي 19 و 20 فبراير الحالي.

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