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حقوق الإنسان اليمنية يحمّل ميليشيا الحوثي الإرهابية فشل اجتماعات عمّان

حقوق الإنسان اليمنية يحمّل ميليشيا الحوثي الإرهابية فشل اجتماعات عمّان
http://almnatiq.net/?p=953552
المناطق - وكالات

حمّل وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى ماجد فضايل، وفد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران فشل اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً التي عقدت مؤخراً في الأردن.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) : إن حالة الإصرار على إفشال جولة المفاوضات من قبل وفد ميليشيا كانت واضحة، وأخذت أشكالاً متعددة، منها المطالبة بأسماء لا علم لهم بها، وتعليق المشاورات لمدة أسبوع لإحضار شخص منتحل صفة محافظ البنك المركزي اليمني وآخرين، مما اضطر مكتب المبعوث الأممي للتنسيق مع السلطات الأردنية لاستقدامهم لغرض إعادتهم إلى صنعاء بطيران الأمم المتحدة بعد أن كانوا في إيران.
وأضاف: “خلال المفاوضات رفض وفد الميليشيا الإفراج عن الصحفيين أو المختطفين المدنيين والمرضى وكبار السن، كما أصروا على تجاوز ما اتفق ووقع عليه في اتفاق عمّان 3 الخاص بإطلاق سراح 301 أسير ومختطف من الطرفين “.
وقال فضايل: إن وفد الميليشيا في إحدى اللقاءات قال لماذا نتبادل معكم الأسرى ونحن سندخل محافظة مأرب بالحرب ونحرر أسرانا بعد دخول المحافظة.
وناشد فضايل المنظمات الدولية ذات العلاقة والأمم المتحدة إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لضمان معاملة المختطفين في سجونهم بما يليق بالإنسان، مكرراً الدعوة للصحفيين في اليمن والعالم لمناصرة زملائهم الذين يعانون الأمرين، بعد أن حولهم الحوثي لدروع بشرية وعرضة للمساومات غير عادلة، وحمّل الحوثي مسؤولية سلامتهم.

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