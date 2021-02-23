سفن صديقة للبيئة بأشرعة من الألياف الزجاجية والكربون

المناطق - وكالات

يخطط حوض بناء سفن فرنسي لبناء سفن رحلات بحرية تعلوها أشرعة “صديقة للبيئة” طولها 80 مترا، ومصنوعة من الألياف الزجاجية، والكربون.

وسيقلل مفهوم Solid Sail / AeolDrive من انبعاثات الرحلات البحرية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، بحسب ما نقلت “سي إن إن” عن شركة Chantiers de l’Atlantique.

وتحدثت الشركة عن المفهوم هذا الأسبوع خلال حدث تم بثه مباشرة منMSC Virtuosa، وهي سفينة سياحية لم يتم افتتاحها بعد، وبنيت في حوض بناء السفن ذاته.

وقال لوران كاستانج، المدير العام لشركة Chantiers de l’Atlantique، إنه لطالما أشار الفريق منذ فترة طويلة إلى الأشرعة باعتبارها حل إبحار صديقا للبيئة. ومع ذلك، تحتاج سفن الرحلات البحرية إلى أشرعة كبيرة، وهي عنصر وجد الفريق صعوبة في بنائه باستخدام التكنولوجيا والأقمشة الموجودة، ولذلك قررت الشركة بناء أمر جديد مختلف ومطلوب.

ويشبه التصميم الناتج آلة أكورديون “بحسب تعبير الشركة” بألواح قابلة للطي تشكل نظام إبحار تستخدم جنبا إلى جنب مع محرك ومراوح، ولذلك فهي لا تعتمد كليا على الرياح القوية.

وصنع مفهوم Solid Sail / AeolDrive خلال أكثر من عقد، وهو لا يزال يخضع للاختبار، ولذلك، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتفوق هذه الأشرعة على سفن الركاب التي تعمل حاليا.