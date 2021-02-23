احدث الأخبار

أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 في النرويج .. غاب ثلج الشتاء فأحضرت السلطات جبالا منه للمتزلجين
أبرز المواد
 “جوجل” تحذف تطبيقا يساعد على حساب أجور سائقي “أوبر”
منوعات
 النوم الصحيح أقوى سلاح لمحاربة الاكتئاب
أبرز المواد
 سفن صديقة للبيئة بأشرعة من الألياف الزجاجية والكربون
أبرز المواد
 تطوير القدرات الجينية للجنود للتعافي السريع خلال المعارك
أبرز المواد
 ابتكار خريطة تفاعلية “تفضح” الجيران المزعجين
أبرز المواد
 حقوق الإنسان اليمنية يحمّل ميليشيا الحوثي الإرهابية فشل اجتماعات عمّان
أبرز المواد
 “دانة الصحراء” مبادرة تهتم بالأفكار الاستثمارية الشبابية حول الإبل
أبرز المواد
 “هيئة التراث” تستعد لاستئناف عمليات التنقيب الأثري
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تلجأ لبث الإشاعات بعد فشل تصعيدها العسكري
أبرز المواد
 “سالك” تتعاقد على توريد 355 ألف طن من القمح من استثماراتها في الخارج
أبرز المواد
أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

أبرز المواد
في النرويج .. غاب ثلج الشتاء فأحضرت السلطات جبالا منه للمتزلجين

في النرويج .. غاب ثلج الشتاء فأحضرت السلطات جبالا منه للمتزلجين

أبرز المواد
“جوجل” تحذف تطبيقا يساعد على حساب أجور سائقي “أوبر”

“جوجل” تحذف تطبيقا يساعد على حساب أجور سائقي “أوبر”

منوعات
النوم الصحيح أقوى سلاح لمحاربة الاكتئاب

النوم الصحيح أقوى سلاح لمحاربة الاكتئاب

أبرز المواد

النوم الصحيح أقوى سلاح لمحاربة الاكتئاب

النوم الصحيح أقوى سلاح لمحاربة الاكتئاب
http://almnatiq.net/?p=953568
المناطق - وكالات

توصلت دراسة جديدة إلى أن جدول النوم غير المنتظم يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالاكتئاب على المدى الطويل. حتى عندما يتعلق الأمر بالمزاج في اليوم التالي فقط، فإن الأشخاص الذين يختلف وقت استيقاظهم من يوم لآخر قد يجدون أنفسهم في حالة مزاجية سيئة

وأجرى الدراسة فريق من المركز الطبي الأكاديمي بجامعة ميشيغان، واستخدموا بيانات من قياسات مباشرة للنوم والمزاج لأكثر من 2100 شاب.

وعانى المتدربون في السنة الأولى لتدريب الإقامة بعد المدرسة الطبية، من أيام عمل مكثفة طويلة وجداول عمل غير منتظمة، التي هي السمة المميزة لهذا الوقت في التدريب الطبي.

روابط ذات صلة

أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا في الولايات المتحدة
في النرويج .. غاب ثلج الشتاء فأحضرت السلطات جبالا منه للمتزلجين

في النرويج .. غاب ثلج الشتاء فأحضرت السلطات جبالا منه للمتزلجين
سفن صديقة للبيئة بأشرعة من الألياف الزجاجية والكربون

سفن صديقة للبيئة بأشرعة من الألياف الزجاجية والكربون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*