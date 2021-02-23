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“جوجل” تحذف تطبيقا يساعد على حساب أجور سائقي “أوبر”

“جوجل” تحذف تطبيقا يساعد على حساب أجور سائقي “أوبر”
http://almnatiq.net/?p=953569
المناطق - وكالات

حذفت شركة خدمات الإنترنت جوجل، من متجرها الإلكتروني جوجل بلاي تطبيقا يساعد سائقي شركة خدمات النقل الذكي “أوبر تكنولوجيز” على حساب أجورهم ومعرفة ما إذا كانوا يحصلون على أجر أقل مما يستحقون.
وقال مطور تطبيق أوبر شيتس الذي يساعد سائقي أوبر على معرفة ما إذا كانت الشركة الأمريكية تدفع لهم أجرا أقل عن أي رحلة، إن التطبيق لم يعد موجودا على متجر جوجل بلاي، بحسب “الألمانية”.
وأضاف أرمين سامي مطور التطبيق في رسالة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن حذف التطبيق جاء بعد أن قالت شركة أوبر، إن تطبيق أوبر شيتس ينتهك حماية علامتها التجارية، مضيفا “قدمت أوبر دعوى تزييف للعلامة التجارية ضد أوبر شيتس، ولذلك تم حذف التطبيق من المتجر”، مؤكدة أنه قد يحدث خلط لدى العملاء بشأن منتجات أوبر الأصلية.
وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق أوبر شيتس يقوم ببساطة بحساب المسافات الفعلية التي يقطعها سائق أوبر في الرحلة، في حين أن شركة أوبر تقوم بتقدير المسافة باستخدام خط مستقيم بين نقطة بداية الرحلة ونقطة النهاية، وهي ما يمكن أن تكون أقل من المسافة الفعلية التي قطعها السائق، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حصول السائق على أجر أقل مما يستحقه بالفعل.

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