الأميرة مضاوي بنت سعود تكرّم 370 طالبة متفوقة بتعليم الجوف

المناطق - واس

كرّمت صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن، حرم سمو أمير منطقة الجوف أمس، 370 طالبة متفوقة دراسياً على مستوى منطقة الجوف لعام 1440 – 1441 – عن بُعد – .



وهنأت صاحبة السمو الأميرة مضاوي، الطالبات المتفوقات وأولياء أمورهن بهذا التفوق والتميز والإنجاز، وقالت: “نشهد اليوم مستقبلاً زاهراً للوطن الغالي، فهن السواعد التي اهتم فيهن الوطن وسخر جميع الإمكانيات لرعايتهن والاهتمام بهن ليسهمن في تعزيز التنمية والتطور”.



من جانبها رحبت مساعدة المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع برعاية سمو الأميرة للحفل واهتمامها بدعم الطالبات المتفوقات وتعزيزهن لمواصلة التميز.



ثم توالت فقرات الحفل – عن بُعد – بكلمة لأولياء الأمور، وكلمة للطالبات المتفوقات وقصيدة عن الوطن وأخرى عن التفوق، وقُدم أوبريت قائد العلم، ثم اختتم الحفل بتكريم الطالبات المتفوقات.