أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم, تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل – بمشيئة الله تعالى – تضمن أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على حائل
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم, تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل – بمشيئة الله تعالى – تضمن أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
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