الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على ‏‏حائل ‏

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم, تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل – ‏بمشيئة الله تعالى – تضمن أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية ‏تشمل مدينة ‏حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏



وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.‏ ‏