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الدفاع المدني يختتم المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة

الدفاع المدني يختتم المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة
http://almnatiq.net/?p=953644
المناطق - واس

اختتمت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس، المرحلة الأولى من تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة بمدينة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن المرحلة التي استمرت أسبوعاً شملت عدداً من المدن والمحافظات والمراكز التي تم تحديدها لتنفيذ التجربة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات المزودة للخدمة.

وعبرت المديرية العامة للدفاع المدني، عن شكرها للمواطنين والمتطوعين على تجاوبهم ومشاركتهم في تقييم التجربة، التي سيتم تقييمها من قبل المختصين.

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