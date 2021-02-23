وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في ثلاثة مواقع بحائل

المناطق - واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل خدماتها في ثلاثة مواقع، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.



وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز الشعلانية، فيما تقدم خدماتها للرجال يوم غدٍ في مركز جبلة وللنساء في مركز التأهيل الشامل بالمنطقة لمدة يوم لكل موقع.



وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.