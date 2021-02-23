“المياه الوطنية” تعلق على المقطع المتداول لشخص يدعي فصل المياه عن مسكنه في الشرقية

المناطق - الرياض

أوضحت شركة المياه الوطنية، اليوم (الثلاثاء)، حقيقة ما تم تداوله في مقطع فيديو، صوره أحد الأشخاص بالحي الثالث بضاحية الملك فهد في المنطقة الشرقية، قال فيه إن الشركة قامت بوضع ملصق بفصل المياه عن مسكنه، مؤكداً أن المسكن جديد، ولم تصله خدمة المياه، ولا يوجد لديه عداد.

وفندت الشركة صحة ما ذُكر في مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن فرق الرقابة والتفتيش رصدت قيام مصور الفيديو صاحب العقار الكائن بالحي الثالث بضاحية الملك فهد بالتعدي على شبكة المياه العامة قبل تركيب العداد له، واستخدم مياه الشبكة في غير ما خصصت له بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى أنها حررت مخالفة التعدي، ووضعت إشعارا لمالك العقار للمراجعة لسداد المخالفة، مضيفة أن ما نشره مصور المقطع يعد تضليلاً للرأي العام، ومخالفة للحقيقة والواقع.

وأكدت الشركة أن مثل هذه التعديات تلحق ضرراً مباشراً بالعملاء، وتؤثر على جودة الخدمة التي تقدمها، داعية الجميع إلى التعاون وسرعة الإبلاغ عن أي تعديات على مرافقها من خلال القنوات الرسمية أو أحد مراكزها لخدمة العملاء.