احدث الأخبار

“الوطني للأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على جازان
أبرز المواد
 “المياه الوطنية” تعلق على المقطع المتداول لشخص يدعي فصل المياه عن مسكنه في الشرقية
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في ثلاثة مواقع بحائل
أبرز المواد
 الدفاع المدني يختتم المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة
أبرز المواد
 الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على ‏‏حائل ‏
أبرز المواد
 الأميرة مضاوي بنت سعود تكرّم 370 طالبة متفوقة بتعليم الجوف
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيسة جمهورية أستونيا بذكرى استقلال بلادها
أبرز المواد
 مقتل 70 شخصًا في فيضانات شمال الهند
أبرز المواد
 هطول أمطار متوسطة على حفر الباطن
أبرز المواد
 أمانة الرياض تغلق 128 منشأة مخالفة لتدابير كورونا خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: لا نمتلك أدلة تشير إلى خطورة لقاحات كورونا
أبرز المواد
 تنبيه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
“الوطني للأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على جازان

“الوطني للأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على جازان

أبرز المواد
“المياه الوطنية” تعلق على المقطع المتداول لشخص يدعي فصل المياه عن مسكنه في الشرقية

“المياه الوطنية” تعلق على المقطع المتداول لشخص يدعي فصل المياه عن مسكنه في الشرقية

أبرز المواد
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في ثلاثة مواقع بحائل

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في ثلاثة مواقع بحائل

أبرز المواد
الدفاع المدني يختتم المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة

الدفاع المدني يختتم المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة

أبرز المواد

“الوطني للأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على جازان

“الوطني للأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على جازان
http://almnatiq.net/?p=953659
المناطق - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، و فيفا، و هروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

روابط ذات صلة

“المياه الوطنية” تعلق على المقطع المتداول لشخص يدعي فصل المياه عن مسكنه في الشرقية

“المياه الوطنية” تعلق على المقطع المتداول لشخص يدعي فصل المياه عن مسكنه في الشرقية
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في ثلاثة مواقع بحائل

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في ثلاثة مواقع بحائل
الدفاع المدني يختتم المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة

الدفاع المدني يختتم المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*