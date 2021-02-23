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أمير الجوف يستقبل قائد أمن المنشآت المعين حديثاً

أمير الجوف يستقبل قائد أمن المنشآت المعين حديثاً
http://almnatiq.net/?p=953662
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، اللواء خالد بن عبدالله الفياض، بمناسبة إحالته إلى التقاعد من قيادة أمن المنشآت بالمنطقة، يرافقه المقدم خالد بن عبدالعزيز الدخيل الله بمناسبة تكليفه قائداً لقوة أمن المنشآت بمنطقة الجوف.

وأعرب سموه عن شكره للواء الفياض على ما قدمه خلال فترة عمله بالمنطقة, متمنياً له التوفيق.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف أن قوة أمن المنشآت تواكب رؤية المملكة 2030، وذلك لتلبية متطلبات مقدّرات الوطن الأمنية، في هذا العهد الزاهر، مشيدًا سموه برجال الأمن الذين يعدون العين الساهرة، والأمناء على هذا الوطن.

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