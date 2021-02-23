فريق طبي ينهي معاناة مريضة في مستشفى حريملاء العام

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نجح فريق جراحي في مستشفى حريملاء العام في انهاء معاناة مريضة سعودية تعاني من احتكاك شديد وخشونة في الركبة.



وقالت صحة الرياض إن مستشفى حريملاء العام ،ـ استقبل حالة مريضة سعودية تعاني من احتكاك شديد، وخشونة بمفصل الركبة اليسرى مع وجود تآكل في غضروف المفصل، وإنحراف داخلي بمفصل الركبة، وصعوبة في المشي والحركة.



وبينت أن الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل الدكتور يوسف بن توفيق خوجة، نجح في إجراء عملية معقدة وناجحة لاستبدال كامل مفصل الركبة بمفصل صناعي، وبدون حدوث مضاعفات والعودة للوضع الطبيعي.

