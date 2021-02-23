محافظ “السليمي” بالإنابة بمنطقة حائل يُطلق حملة (الخوارج شرار الخلق)

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أطلق سعادة محافظ محافظة السليمي بالإنابة بمنطقة حائل الأستاذ / حمود بن زامل الشمري بمقر المحافظة حملة «الخوارج شرار الخلق» التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند بحضور فضيلة مدير إدارة التوعية والتوجيه والأمن الفكري بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة حائل الشيخ /سعد بن عذبي الشمري وفضيلة الشيخ /بندر بن عبدالعزيز العنزي رئيس هيئة محافظة السليمي .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة حائل الشيخ صالح بن علي الزبيدي أن هذه الحملة المباركة التي أطلقها معالي الرئيس العام -يحفظه الله- تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، وتسعى لتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة بخطرهم، كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، وذلك انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقاً لرسالتها؛ في تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمور أيدهم الله واجتماع الكلمة ووحدة الصف، والتحذير من الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد وفكر الخوارج.

وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.