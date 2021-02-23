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أمير القصيم يزور محافظة الرس ويدشن 16 مشروعاًجديداً بمركزي الصمعورية والدليمية بتكلفة أكثر من 66 مليون ريال

أمير القصيم يزور محافظة الرس ويدشن 16 مشروعاًجديداً بمركزي الصمعورية والدليمية بتكلفة أكثر من 66 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=953771
المناطق_القصيم

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً ، 16مشروعاً تنموياً جديداً بمركزي الصمعورية والدليمية ، بتكلفة تزيد عن 66 مليون ريال ، تشمل مشاريع صحية وبلدية واسكانية.


ويستهل سمو أمير منطقة القصيم زيارته الميدانية غداً بافتتاح مشاريع تنموية جديدة في مركز الصمعورية التابع لمحافظة ضرية ، وتشمل تلك المشاريع مركز الرعاية الصحية الأولية ، وافتتاح مشاريع بلدية تم الانتهاء من تنفيذها مؤخراً بالمركز .


عقبها سيدشن سمو الأمير فيصل بن مشعل عدد من المشاريع البلدية الجديدة بمركز الدليمية ، وافتتاح طريق الملك سلمان تقاطعه مع طريق (القصيم – المدينة السريع) ، ومبنى جمعية البر بالمركز ، كما يضع سموه حجر الأساس لملعب البلدية بالمركز ، ولعدد خمس وحدات سكنية تابعة لجمعية البر الخيرية بمركز الدليمية بالتعاون مع جمعية بنيان. 

وسيتفقد سموه أيضاً موقع الطيران الشراعي بمحافظة الرس ، ويطلع على آخر ما توصلت إليه مراحل العمل فيه ، كما سيدشن حملة التشجير في منتزه القشيع والحزام الأخضر في المحافظة.

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