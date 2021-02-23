أمير القصيم يزور محافظة الرس ويدشن 16 مشروعاًجديداً بمركزي الصمعورية والدليمية بتكلفة أكثر من 66 مليون ريال

المناطق_القصيم

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً ، 16مشروعاً تنموياً جديداً بمركزي الصمعورية والدليمية ، بتكلفة تزيد عن 66 مليون ريال ، تشمل مشاريع صحية وبلدية واسكانية.



ويستهل سمو أمير منطقة القصيم زيارته الميدانية غداً بافتتاح مشاريع تنموية جديدة في مركز الصمعورية التابع لمحافظة ضرية ، وتشمل تلك المشاريع مركز الرعاية الصحية الأولية ، وافتتاح مشاريع بلدية تم الانتهاء من تنفيذها مؤخراً بالمركز .



عقبها سيدشن سمو الأمير فيصل بن مشعل عدد من المشاريع البلدية الجديدة بمركز الدليمية ، وافتتاح طريق الملك سلمان تقاطعه مع طريق (القصيم – المدينة السريع) ، ومبنى جمعية البر بالمركز ، كما يضع سموه حجر الأساس لملعب البلدية بالمركز ، ولعدد خمس وحدات سكنية تابعة لجمعية البر الخيرية بمركز الدليمية بالتعاون مع جمعية بنيان.

وسيتفقد سموه أيضاً موقع الطيران الشراعي بمحافظة الرس ، ويطلع على آخر ما توصلت إليه مراحل العمل فيه ، كما سيدشن حملة التشجير في منتزه القشيع والحزام الأخضر في المحافظة.