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أمانة جدة تغلق 320 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أمانة جدة تغلق 320 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

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أمانة جدة تعلن طرح منافسة على مشروع حقوق التسمية والرعاية للواجهة البحرية

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استقبال الأمير بندر ابن سلطان لرئيس جامعة الطائف

استقبال الأمير بندر ابن سلطان لرئيس جامعة الطائف
http://almnatiq.net/?p=953777
المناطق_جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري.
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن خطط الجامعة والتي تركز على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي، والتخصصات التي استحدثتها الجامعة لتتواكب ومتطلبات سوق العمل.

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