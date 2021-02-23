استقبال الأمير بندر ابن سلطان لرئيس جامعة الطائف

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن خطط الجامعة والتي تركز على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي، والتخصصات التي استحدثتها الجامعة لتتواكب ومتطلبات سوق العمل.