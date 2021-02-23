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أمانة جدة تغلق 320 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أمانة جدة تغلق 320 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

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أمانة جدة تغلق 320 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أمانة جدة تغلق 320 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=953792
المناطق_جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الاثنين 320 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4559 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 373 مخالفة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

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