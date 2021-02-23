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مدير صحة حفرالباطن يتفقد المشاريع التطويرية بالمنشآت الصحية

مدير صحة حفرالباطن يتفقد المشاريع التطويرية بالمنشآت الصحية

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مدير صحة حفرالباطن يتفقد المشاريع التطويرية بالمنشآت الصحية

مدير صحة حفرالباطن يتفقد المشاريع التطويرية بالمنشآت الصحية
http://almnatiq.net/?p=953795
المناطق_حفر الباطن

قام مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي بجولة تفقدية على المشاريع الصحية التطويرية الجاري تنفيذها في المحافظة واطلع على سير العمل وما تم انجازه إلى جانب مراحل التنفيذ وخطة عمل المنشآت خلال فترة تنفيذ المشاريع.وشملت الجولة التفقدية مشروع تطوير واجهة مستشفى حفر الباطن المركزي وقسم الطوارئ، ومشروع تطوير قسم طوارئ الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال، بالإضافة إلى مشروع تطوير مركز صحي المحمدية أحد المراكز الصحية المستهدفة بمشروع تحسين بيئة العمل التي تنفذها صحة حفر الباطن.وأكد الصافي أن صحة حفر الباطن وبمتابعة من سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد ، وفي إطار توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تحرص على أهمية إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني بالمعايير المعتمدة بهدف توسعة وتطوير المنشآت بعدد من المبادرات والمشاريع لتحسين بيئة العمل والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لخدمة المستفيدين في المنشآت الصحية انطلاقاً من حرص وتوجيهات القيادة الحكيمة – حفظهم الله – لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بالمحافظة.

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