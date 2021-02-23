أمانة حفرالباطن تستنفر جهودها لسحب المياه من الشوارع والأحياء المتضررة جراء الأمطار

المناطق_حفر الباطن

استنفرت أمانة حفرالباطن والبلديات الفرعية التابعة لها جهودها وإمكانياتها وأطقمها الفنية لمعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار والمواقع المتضررة في الشوارع والأحياء بالمحافظة وذلك جراء الأمطار التي شهدتها محافظة حفرالباطن اليوم وتواصلت لعدة ساعات حيث قامت الأمانة بتوزيع أكثر من 30 مضخة لسحب المياه من الشوارع ودعم المناطق المتضررة بـ “وايتات” وأطقم فنية من المقاولين.

وأوضح المهندس خلف العتيبي أمين محافظة حفرالباطن أن الأمانة والبلديات الفرعية قامت بتشكيل الفرق الميدانية وأطقمها وتوزيعها داخل الأحياء لتصريف مياه الأمطار وبفضل الله لم تحدث أضرار وجاري العمل على فك الاختناقات وتجمعات المياه داخل الشوارع والأحياء ولا زال العمل متواصل ومستمر.

وأكد المهندس خلف العتيبي، على رؤساء البلديات الفرعية التابعة للأمانة بمتابعة العمل ميدانياً والعمل على إنهاء أي إشكالية حدثت جراء الأمطار وتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة.

