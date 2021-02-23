السفير البريطاني. . الجبيل الصناعية نمو ونهضة مستمرة

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أستقبل الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى بن محمد المهدي مساء أمس الثلاثاء سعادة السفير البريطاني نيل كرمبتون والوفد المرافق له. وذلك بهدف التعرف على دور الهيئة الملكية في إنشاء وتشغيل وتطوير وإدارة مدينة الجبيل الصناعية.

حيث قام سعادة السفير والوفد المرافق بجولة على مركز الزوار شاهدوا فيها القصة الإبداعية الملهمة لنشأة الجبيل الصناعية والفكر الاستثماري المميز الذي خولها بأن تكون مصدر جذب للاستثمار المحلي والأجنبي إضافة إلى البنية التحتية المميزة التي هيئة المناخ الاستثماري المناسب للمستثمرين بالإضافة إلى أبرز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها، وما تزخر به من مشاريع متعددة.

من جانبه قال سعادة السفير البريطاني نيل كرمبتون أنه كان لدية رغبة في زيارة الهيئة الملكية بالجبيل منذ منذ عام ولكن نظراً لجائحة كورونا ارتأينا بأن تكون الزيارة في هذا اليوم الذي شاهدت فيه شيء مختلفا في مدينة الجبيل الصناعية فشتان ما بين زيارتي لها في آخر مرة عام 1995 وبين الآن.

مؤكداً بانه شاهد شيء مذهلاً ومختلفا بجميع المقاييس وذلك من خلال نمو ونهضة مستمرة.