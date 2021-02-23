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مواجهات العين-ضمك والباطن-القادسية تنتهي بالتعادل الإيجابي

مواجهات العين-ضمك والباطن-القادسية تنتهي بالتعادل الإيجابي
http://almnatiq.net/?p=953861
المناطق - واس

حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء فريقي العين وضمك الذي أقيم اليوم على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، في إطار الجولة الـ 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل العين عند الدقيقة 46 عن طريق اللاعب “حسن الحربي”، فيما سجل ضمك عند الدقيقة 77 عن طريق اللاعب “منصور حمزي”.

و أيضا حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء فريقي الباطن والقادسية الذي أقيم اليوم على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، في إطار الجولة الجولة الـ 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل للباطن عند الدقيقة 47 اللاعب “فابيو إبرو” وفي الدقيقة 73 سجل اللاعب “صالح ال عباس” الهدف الثاني، فيما سجل القادسية الهدف الأول عند الدقيقة 17 عن طريق اللاعب “ستانلي”، ليضيف زميله “أندريا” الهدف الثاني عند الدقيقة 75.

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