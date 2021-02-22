مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي”

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واصل المركز الرئيسي للقاحات كورونا بمنطقة الباحة استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي” لإعطائهم لقاح “كوفيد – 19″، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية, وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي أن الأولوية ‏لحصول اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏، مؤكداً أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.