احدث الأخبار

محمد بن زايد يزور الجناح السعودي في معرض “آيدكس 2021”
أبرز المواد
 بلدية بيشة تنفذ ١٢٥جولة رقابية وتضبط ٧٦ مخالفة للإجراءات الاحترازية وتُغلق ٦١ منشأة خلال اليومين الماضيين
منطقة عسير
 الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرازيلي
أبرز المواد
 مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي”
منطقة الباحة
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي لدى اليمن
أبرز المواد
 مواجهات العين-ضمك والباطن-القادسية تنتهي بالتعادل الإيجابي
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لمنع حدوث المجاعة وسوء التغذية في اليمن
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة حائل تقدم خدماتها في ثلاثة مواقع
أبرز المواد
 السفير البريطاني. . الجبيل الصناعية نمو ونهضة مستمرة
أبرز المواد
 أمانة حفرالباطن تستنفر جهودها لسحب المياه من الشوارع والأحياء المتضررة جراء الأمطار
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تغلق 17 مُنشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحرر 40 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الاثنين
أبرز المواد
 أميرالشرقية يلتقي القنصل العام الأمريكي بالظهران
أبرز المواد
محمد بن زايد يزور الجناح السعودي في معرض “آيدكس 2021”

محمد بن زايد يزور الجناح السعودي في معرض “آيدكس 2021”

أبرز المواد
بلدية بيشة تنفذ ١٢٥جولة رقابية وتضبط ٧٦ مخالفة للإجراءات الاحترازية وتُغلق ٦١ منشأة خلال اليومين الماضيين

بلدية بيشة تنفذ ١٢٥جولة رقابية وتضبط ٧٦ مخالفة للإجراءات الاحترازية وتُغلق ٦١ منشأة خلال اليومين الماضيين

منطقة عسير
الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرازيلي

الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرازيلي

أبرز المواد
مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي”

مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي”

منطقة الباحة

مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي”

مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي”
http://almnatiq.net/?p=953867
المناطق - واس

واصل المركز الرئيسي للقاحات كورونا بمنطقة الباحة استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي” لإعطائهم لقاح “كوفيد – 19″، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية, وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي أن الأولوية ‏لحصول اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏، مؤكداً أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

روابط ذات صلة

مدني الباحة يعلن تجربة منصة الإنذار المبكر اليوم

مدني الباحة يعلن تجربة منصة الإنذار المبكر اليوم
الأرصاد تحذر أهالي الباحة من احتمالية هطول أمطار رعدية

الأرصاد تحذر أهالي الباحة من احتمالية هطول أمطار رعدية
وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة تنفذ لقاءً توجيهياً (عن بعد) لمنسوبي فرع منطقة الباحة

وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة تنفذ لقاءً توجيهياً (عن بعد) لمنسوبي فرع منطقة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*