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بلدية بيشة تنفذ ١٢٥جولة رقابية وتضبط ٧٦ مخالفة للإجراءات الاحترازية وتُغلق ٦١ منشأة خلال اليومين الماضيين

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منطقة عسير
الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرازيلي

الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرازيلي

أبرز المواد
مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي”

مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي”

منطقة الباحة

الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرازيلي

الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرازيلي
http://almnatiq.net/?p=953870
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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