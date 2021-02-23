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محمد بن زايد يزور الجناح السعودي في معرض “آيدكس 2021”

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سموه اطلع على أحدث المنتجات العسكرية التي تعرضها كبري الشركات الوطنية

محمد بن زايد يزور الجناح السعودي في معرض “آيدكس 2021”

محمد بن زايد يزور الجناح السعودي في معرض “آيدكس 2021”
http://almnatiq.net/?p=953876
المناطق - أبوظبي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الجناح السعودي في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2021”
واطلع سموّه خلال جولته التفقدية في الجناح السعودي، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على أحدث المنتجات والمعدات التي وصل إليها القطاع في المملكة، وأبرز المنتجات العسكرية التي تعرضها كبري المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية.
رافق سموّه خلال الجولة، معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وسعادة سفير خادم الحرمين الشرفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ تركي بن عبدالله الدخيل، وسعادة الملحق العسكري السعودي في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري.
ويضم الجناح السعودي 12 شركة محلية، وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، وشركة الزامل للخدمات البحرية، وشركة وهج، والشركة الكيميائية السعودية، وشركة تقنية علم للاستثمار والتطوير الصناعي، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية بالإضافة إلى مشاركة الهوية الوطنية “استثمر في السعودية” التي ترعاها وتشرف عليها وزارة الاستثمار وكذلك مشاركة فريق معرض الدفاع العالمي والذي ستنظمة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في العاصمة الرياض في مارس من العام 2022.
وتستهدف المملكة من خلال مشاركتها في المعرض دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
يذكر أن المركز الإعلامي للجناح السعودي المشارك في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2021” والذي تقوده الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمقام حاليًا في العاصمة الإمارتية أبو ظبي، كان قد أعلن اليوم عن زيادة في أعداد الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث بلغ عدد الشركات المحلية والدولية بنهاية العام 2020 أكثر من 70 شركة، وبحجم استثمارات تقديرية تبلغ بـ 24 مليار ريال سعودي.

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