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محافظ أملج يلتقي سمو وكيل وزارة السياحة

محافظ أملج يلتقي سمو وكيل وزارة السياحة

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محافظ أملج يلتقي سمو وكيل وزارة السياحة

محافظ أملج يلتقي سمو وكيل وزارة السياحة
http://almnatiq.net/?p=953898
المناطق- أملج- فايز السميري:

التقى محافظ أملج الأستاذ نايف بن كميخ المريخي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتخطيط الذي يزور المحافظة حالياً.
وفي بداية اللقاء رحب محافظ أملج بسموه والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الاقامة، وجرى خلال اللقاء مناقشة تفعيل اختيار محافظة أملج كوجهة سياحية في موسم صيف السعودية لهذا العام، وفرص التطوير والتحسين بما يواكب رؤية المملكة 2030.
من جهة ثانية اطلع سمو وكيل وزارة السياحة للتخطيط على بعض المواقع السياحية والاستثمارية في المحافظة، كما وقف سموه على العديد من المواقع السياحية بهدف تفعيل الأنشطة السياحية فيها خلال موسم الصيف القادم.
وفي نهاية اللقاء قدم محافظ أملج إهداء لسموه عبارة عن مجسمات لسفن شراعية صغيرة مصنوعة من الخشب لتعبر عن أحد أهم الموروثات الشعبية في أملج.
حضر اللقاء رئيس بلدية أملج المهندس عودة بن خلف العنزي ورئيس المجلس البلدي عبدالعزيز بن محمود الجهني.

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