احدث الأخبار

وزارة الاستثمار‬ ومجلس الأعمال السعودي القبرصي ينظمان ندوة “إتاحة فرص الأعمال والاستثمار في المملكة”
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تنفذ 24566 جولة رقابية على المطاعم والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 محافظ أملج يلتقي سمو وكيل وزارة السياحة
منطقة تبوك
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: آلاف الإثيوبيين يطلبون اللجوء في السودان
أبرز المواد
 القبض على قائد مركبة أشهر سلاحًا ناريًا على رجال الأمن وأطلق أعيرة نارية في الهواء بأحد أحياء الرياض
منطقة الرياض
 كم يستغرق تعديل اللقاح لمواكبة سلالات جديدة؟ العلماء يجيبون
أبرز المواد
 أبطال إفريقيا.. الأهلي المصري يخسر والوداد ينتزع فوزا ثمينا
أبرز المواد
 أهالي محافظة بيش يُقبلون على مركز لقاحات كورونا
منطقة جازان
 محمد بن زايد يزور الجناح السعودي في معرض “آيدكس 2021”
أبرز المواد
 بلدية بيشة تنفذ ١٢٥جولة رقابية وتضبط ٧٦ مخالفة للإجراءات الاحترازية وتُغلق ٦١ منشأة خلال اليومين الماضيين
منطقة عسير
 الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرازيلي
أبرز المواد
وزارة الاستثمار‬ ومجلس الأعمال السعودي القبرصي ينظمان ندوة “إتاحة فرص الأعمال والاستثمار في المملكة”

وزارة الاستثمار‬ ومجلس الأعمال السعودي القبرصي ينظمان ندوة “إتاحة فرص الأعمال والاستثمار في المملكة”

أبرز المواد
“الشؤون البلدية” تنفذ 24566 جولة رقابية على المطاعم والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

“الشؤون البلدية” تنفذ 24566 جولة رقابية على المطاعم والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
محافظ أملج يلتقي سمو وكيل وزارة السياحة

محافظ أملج يلتقي سمو وكيل وزارة السياحة

منطقة تبوك
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد

“الشؤون البلدية” تنفذ 24566 جولة رقابية على المطاعم والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

“الشؤون البلدية” تنفذ 24566 جولة رقابية على المطاعم والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=953904
المناطق - واس

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها الرقابية والتفتيشية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المطاعم والمقاهي والمنشآت والمراكز التجارية، وأسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية بالقطاع البلدي نفذت (24566) زيارة رقابية ميدانية أمس، وذلك في إطار جهودها لحماية المجتمع من الفيروس والحد من انتشاره.
وبينت أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد (1575) مخالفة للأفراد والمنشآت، وتنفيذ (611) إغلاقا, وتُمكَن المنشآت من معاودة النشاط بعد تصحيح المخالفات سعياً لعدم التكرار.
وأكدت الوزارة حرصها على تكثيف زياراتها الرقابية والتوعوية اليومية؛ بهدف رفع مستوى التزام المنشآت والأسواق المستهدفة، والتأكد من تقيدها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس بما فيها الالتزام بتوفير الكمامات والمعقمات بكميات كافية ووضع علامات التباعد الجسدي وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة وتوفير المتطلبات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.
وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بملاك المطاعم والمراكز التجارية بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة البلدية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية، التي تصل للغرامة بالحد الأعلى وإغلاق المنشأة.

روابط ذات صلة

وزارة الاستثمار‬ ومجلس الأعمال السعودي القبرصي ينظمان ندوة “إتاحة فرص الأعمال والاستثمار في المملكة”

وزارة الاستثمار‬ ومجلس الأعمال السعودي القبرصي ينظمان ندوة “إتاحة فرص الأعمال والاستثمار في المملكة”
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
الأمم المتحدة: آلاف الإثيوبيين يطلبون اللجوء في السودان

الأمم المتحدة: آلاف الإثيوبيين يطلبون اللجوء في السودان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*