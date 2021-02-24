احدث الأخبار

تباين أسعار النفط مع إشارات لتخفيف القيود العالمية لاحتواء كورونا
أبرز المواد
 وزير التعليم يدشن المقر الجديد لشركة “تطوير للمباني TBC”
أبرز المواد
 وزير الصناعة : توطين صناعة الدواء أولوية .. وحجم السوق الحالي 30 مليار ريال
أبرز المواد
 وزارة الاستثمار‬ ومجلس الأعمال السعودي القبرصي ينظمان ندوة “إتاحة فرص الأعمال والاستثمار في المملكة”
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تنفذ 24566 جولة رقابية على المطاعم والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 محافظ أملج يلتقي سمو وكيل وزارة السياحة
منطقة تبوك
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: آلاف الإثيوبيين يطلبون اللجوء في السودان
أبرز المواد
 القبض على قائد مركبة أشهر سلاحًا ناريًا على رجال الأمن وأطلق أعيرة نارية في الهواء بأحد أحياء الرياض
منطقة الرياض
 كم يستغرق تعديل اللقاح لمواكبة سلالات جديدة؟ العلماء يجيبون
أبرز المواد
 أبطال إفريقيا.. الأهلي المصري يخسر والوداد ينتزع فوزا ثمينا
أبرز المواد
 أهالي محافظة بيش يُقبلون على مركز لقاحات كورونا
منطقة جازان
تباين أسعار النفط مع إشارات لتخفيف القيود العالمية لاحتواء كورونا

تباين أسعار النفط مع إشارات لتخفيف القيود العالمية لاحتواء كورونا

أبرز المواد
وزير التعليم يدشن المقر الجديد لشركة “تطوير للمباني TBC”

وزير التعليم يدشن المقر الجديد لشركة “تطوير للمباني TBC”

أبرز المواد
وزير الصناعة : توطين صناعة الدواء أولوية .. وحجم السوق الحالي 30 مليار ريال

وزير الصناعة : توطين صناعة الدواء أولوية .. وحجم السوق الحالي 30 مليار ريال

أبرز المواد
وزارة الاستثمار‬ ومجلس الأعمال السعودي القبرصي ينظمان ندوة “إتاحة فرص الأعمال والاستثمار في المملكة”

وزارة الاستثمار‬ ومجلس الأعمال السعودي القبرصي ينظمان ندوة “إتاحة فرص الأعمال والاستثمار في المملكة”

أبرز المواد

تباين أسعار النفط مع إشارات لتخفيف القيود العالمية لاحتواء كورونا

تباين أسعار النفط مع إشارات لتخفيف القيود العالمية لاحتواء كورونا
http://almnatiq.net/?p=953916
المناطق - وكالات

سجلت أسعار النفط تبايناً في الأسعار أمس الثلاثاء، بالرغم من اقترابها من أعلى مستوياتها خلال عام، مدعومةً بإشارات عالمية لتخفيف القيود العالمية لاحتواء فيروس كورونا.
وتراجعت عقود الخام الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 61.67 دولاراً للبرميل، إلا أنها ظلت مقتربة من أعلى مستوياتها منذ يناير 2020 .
وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 13 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 65.37 دولاراً للبرميل.

روابط ذات صلة

وزير التعليم يدشن المقر الجديد لشركة “تطوير للمباني TBC”

وزير التعليم يدشن المقر الجديد لشركة “تطوير للمباني TBC”
وزير الصناعة : توطين صناعة الدواء أولوية .. وحجم السوق الحالي 30 مليار ريال

وزير الصناعة : توطين صناعة الدواء أولوية .. وحجم السوق الحالي 30 مليار ريال
وزارة الاستثمار‬ ومجلس الأعمال السعودي القبرصي ينظمان ندوة “إتاحة فرص الأعمال والاستثمار في المملكة”

وزارة الاستثمار‬ ومجلس الأعمال السعودي القبرصي ينظمان ندوة “إتاحة فرص الأعمال والاستثمار في المملكة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*