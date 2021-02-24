“كلوب هاوس”.. 8 ملايين تحميل

المناطق - وكالات

أظهر تقرير حديث نشرته شركة “آب آني” للاستشارات، وصول عدد مرات تنزيل “كلوب هاوس” تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد، إلى أكثر من 8 ملايين مرة على الرغم من أنه لم يتم طرح التطبيق رسميًّا.

ومازال في طور “الدعوة فقط”. وكان عدد مرات تنزيل التطبيق حتى أول فبراير الجاري 3.5 مليون مرة فقط، ثم وصل إلى 8.1 مليون مرة 21 فبراير الجاري.

كما أشار تقرير آب آني إلى أنه تم تنزيل التطبيق 2.6 مليون مرة إضافية من إجمالي مرات التنزيل في الولايات المتحدة. وهناك تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد مستخدمي التطبيق المسجلين يتراوح بين 6 و10 ملايين مستخدم.