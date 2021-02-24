احدث الأخبار

تطبيق إلكتروني يساعد ضعاف السمع على التعرف إلى الأصوات المحيطة
أبرز المواد
 الطب التقليدي .. سلاح الهند في مواجهة كورونا
أبرز المواد
 هولندا تمدد حظر التجول الليلي حتى منتصف مارس المقبل
أبرز المواد
 وزير يمني يحذر من إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية على إعدام أربعة صحفيين
أبرز المواد
 القبض على مواطنين ارتكبا جرائم معلوماتية فيها اعتداء على الأموال
أبرز المواد
 خبيرة أممية تؤكد انتهاك النظام الإيراني للعديد من التزامات حقوق الإنسان بإسقاطها الطائرة الأوكرانية
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات الأوضاع في بلاده
أبرز المواد
 مطور “فوتوماث” لتعليم الرياضيات يجمع 23 مليون دولار من مستثمرين
أبرز المواد
 “كلوب هاوس”.. 8 ملايين تحميل
أبرز المواد
 تباين أسعار النفط مع إشارات لتخفيف القيود العالمية لاحتواء كورونا
أبرز المواد
 وزير التعليم يدشن المقر الجديد لشركة “تطوير للمباني TBC”
أبرز المواد
 وزير الصناعة : توطين صناعة الدواء أولوية .. وحجم السوق الحالي 30 مليار ريال
أبرز المواد
تطبيق إلكتروني يساعد ضعاف السمع على التعرف إلى الأصوات المحيطة

تطبيق إلكتروني يساعد ضعاف السمع على التعرف إلى الأصوات المحيطة

أبرز المواد
الطب التقليدي .. سلاح الهند في مواجهة كورونا

الطب التقليدي .. سلاح الهند في مواجهة كورونا

أبرز المواد
هولندا تمدد حظر التجول الليلي حتى منتصف مارس المقبل

هولندا تمدد حظر التجول الليلي حتى منتصف مارس المقبل

أبرز المواد
وزير يمني يحذر من إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية على إعدام أربعة صحفيين

وزير يمني يحذر من إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية على إعدام أربعة صحفيين

أبرز المواد

“كلوب هاوس”.. 8 ملايين تحميل

“كلوب هاوس”.. 8 ملايين تحميل
http://almnatiq.net/?p=953920
المناطق - وكالات

أظهر تقرير حديث نشرته شركة “آب آني” للاستشارات، وصول عدد مرات تنزيل “كلوب هاوس” تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد، إلى أكثر من 8 ملايين مرة على الرغم من أنه لم يتم طرح التطبيق رسميًّا.
ومازال في طور “الدعوة فقط”. وكان عدد مرات تنزيل التطبيق حتى أول فبراير الجاري 3.5 مليون مرة فقط، ثم وصل إلى 8.1 مليون مرة 21 فبراير الجاري.
كما أشار تقرير آب آني إلى أنه تم تنزيل التطبيق 2.6 مليون مرة إضافية من إجمالي مرات التنزيل في الولايات المتحدة. وهناك تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد مستخدمي التطبيق المسجلين يتراوح بين 6 و10 ملايين مستخدم.

روابط ذات صلة

تطبيق إلكتروني يساعد ضعاف السمع على التعرف إلى الأصوات المحيطة

تطبيق إلكتروني يساعد ضعاف السمع على التعرف إلى الأصوات المحيطة
الطب التقليدي .. سلاح الهند في مواجهة كورونا

الطب التقليدي .. سلاح الهند في مواجهة كورونا
هولندا تمدد حظر التجول الليلي حتى منتصف مارس المقبل

هولندا تمدد حظر التجول الليلي حتى منتصف مارس المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*