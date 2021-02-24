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خبيرة أممية تؤكد انتهاك النظام الإيراني للعديد من التزامات حقوق الإنسان بإسقاطها الطائرة الأوكرانية

خبيرة أممية تؤكد انتهاك النظام الإيراني للعديد من التزامات حقوق الإنسان بإسقاطها الطائرة الأوكرانية
http://almnatiq.net/?p=953932
المناطق - وكالات

أكدت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أنياس كالامار أن النظام الإيراني ارتكب انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية PS752.
وأفادت المقررة الخاصة كالامار في مؤتمر صحفي افتراضي في المقر الدائم للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أنه يبدو أن التناقضات في التفسيرات الرسمية الإيرانية مصمَمة لخلق أقصى قدر من الارتباك وأدنى حد من الوضوح، وأنها مفتعلة للتضليل والتحيير.
وأشارت إلى أنها فصلت وشرحت هذا الأمر في رسالة رسمية مكونة من 45 صفحة إلى إيران ونُشرت اليوم، مؤكدةً أن الأخطاء التي اعْتُرف بها تشير إلى تجاهل متهور للإجراءات المعيارية ومبادئ الاحتياط التي كان ينبغي تنفيذها على أكمل وجه، نظراً لظروف وموقع وحدة الصواريخ التي تقع على مقربة من مطار مدني، لافتةً النظر إلى أن رسالتها إلى إيران بقيت 60 يوماً دون رد بالتوافق مع سياسة مجلس حقوق الإنسان بشأن طريقة الاتصالات بالدول.

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