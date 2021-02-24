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القبض على مواطنين ارتكبا جرائم معلوماتية فيها اعتداء على الأموال

القبض على مواطنين ارتكبا جرائم معلوماتية فيها اعتداء على الأموال
http://almnatiq.net/?p=953935
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والجرائم المعلوماتية، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في استخدامهما أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى وجود حوالات على حساب أحدهما نتيجة تنفيذهما تلك الجرائم، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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