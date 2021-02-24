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وزير يمني يحذر من إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية على إعدام أربعة صحفيين

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وزير يمني يحذر من إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية على إعدام أربعة صحفيين

وزير يمني يحذر من إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية على إعدام أربعة صحفيين
http://almnatiq.net/?p=953937
المناطق - وكالات

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على تصفية أربعة من الصحفيين بعد إصدارها أوامر بإعدامهم.
وأوضح في تصريح صحفي أمس الثلاثاء أن ميليشيا الحوثي وبعد إفشالها جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين، وجهت ما يسمى “محكمة الاستئناف” الخاضعة لسيطرتها لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحفيين المختطفين في معتقلاتها منذ ستة أعوام في الـ7 من مارس القادم‏.
وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التي اختطفت الصحفيين من منازلهم وأخفتهم قسريا ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي طيلة ستة أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار أوامر بإعدامهم، ورفضت مبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال‏.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث وجميع منظمات حماية الصحفيين وحقوق الإنسان، بممارسة الضغط اللازم على ميليشيا الحوثي لوقف أوامر الإعدام، ومنع استخدام القضاء لقمع ومصادرة الحريات وتصفية الحسابات السياسية، والإفراج الفوري عن الصحفيين كافة دون قيد أو شرط.

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