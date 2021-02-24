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هولندا تمدد حظر التجول الليلي حتى منتصف مارس المقبل

هولندا تمدد حظر التجول الليلي حتى منتصف مارس المقبل
http://almnatiq.net/?p=953940
المناطق - وكالات

مدد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته حظر التجول الليلي المفروض لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) حتى منتصف مارس المقبل لكنه أعلن عن قرارات جديدة لتخفيف قيود الإغلاق في البلاد.
وفي مؤتمر صحفي عقده في مدينة (لاهاي) أمس الثلاثاء أعلن روته عن استئناف عمل المدارس الثانوية في هولندا ابتداءً من مطلع مارس المقبل.
وتسمح القرارات التي أعلن عنها روته بفتح المتاجر ابتداءً من الثالث من مارس لكن بمواعيد مسبقة، مُشدداً على ارتداء أقنعة الوجه والعمل من المنزل واجراء فحص كورونا.
يأتي ذلك مع إعلان المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا تسجيل 29977 إصابة جديدة و418 وفاة بالفيروس خلال أسبوع مما يرفع إجمالي المصابين بهذا الفيروس إلى 1064598 شخصاً والمتوفين بسببه إلى 15343 آخرين.

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