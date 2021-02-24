فيديو.. انفجـار هائل في تكساس الأمريكية إثر تصادم شاحنة بقطار محمّل بالبنزين

المناطق - وكالات

وقع انفجـار وحريق هائلين وسط مدينة تكساس الأمريكية؛ جراء حـادث اصطدام شاحنة كبيرة بقطار محمّل بالبنزين والفحم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الشاحنة التي اصطدمت بالقطار تسببت في خروج 14 عربة من القطار عن مسارها ما تسبب في انقلابها ونشوب الحريق.

وأضافت أن الجزء الخلفي من القطار يحتوي على مواد خطرة ولكنها لم تتسرب، مشيرةً إلى أنه تم إخلاء المنازل في المنطقة المجاورة للحريق.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة نشوب الحريق الهائل جراء الحـادث، فيما لم يتضح بعد مدى وقوع إصابات من عدمه.