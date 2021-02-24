كيف تحمي الجوال أو الكمبيوتر الخاص بك من الاختراق؟

المناطق - الرياض

بين مستشار تقني كيفية حماية جهاز الجوال أو الكمبيوتر من الاختراق، مبيناً أنه يجب اتباع عدة أشياء من أجل ذلك.

وأوضح المستشار التقني الدكتور إياد مكي خلال مداخلة ببرنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، إن حماية أي جهاز من الاختراق تبدأ بعدم فتح الرسائل أو الروابط المشبوهة خاصة إن كانت من شخص غير متوقع منه ذلك، مبيناً أن الاختراق يكون غالباً بسبب خطأ المستخدم.

وأبرز أن هناك ثغرات يستغلها الآخرون لاختراق الأجهزة، منوهاً بضرورة الاتصال على الشخص الراسل والتأكد من الرسالة قبل فتحها حال وصولها في وقت غريب.