كبير أطباء البيت الأبيض: قد نحتاج إلى وضع الكمامة حتى العام المقبل

المناطق - وكالات

قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الطبيين، أنتوني فاوتشي، إن الأمريكيين قد يكونون بحاجة لوضع الكمامات لفترة طويلة حتى مع تخفيف القيود المفروضة.

وأوضح الاستشاري فاوتشي، خلال لقائه مع قناة “CNN”، أن الكمامة ستستمر حتى عام 2022 بعد أن سجلت الولايات المتحدة أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا، مشيراً إلى أن التطعيم قد يساعد على تحقيق “مناعة القطيع” والحماية من الوفيات.

وأضاف أن ارتداء الكمامة أصبح رسالة سياسية أكثر من كونه إجراءً للصحة العامة، وتخفيف القيود يعتمد على مستوى انتشار الفيروس وسلالاته المحتملة، منوهاً إلى أن وباء كورونا ظهر في وقت عانت فيه الولايات المتحدة من الانقسامات السياسية.