السند يوضح حكم تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب

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بين الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، حكم تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب.

وأبرز، خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، أن الرأي الفقهي المعاصر استقر على جواز تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب ما لم يحدث اختلال في التركيبة السكانية في بلد معين.

وأوضح أن تحديد جنس المولود ليس فيه تدخل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لكون أن الله سخر العلم للبشر لاختيار نوع الجنين.

ونوه بأن بعض السيدات كانوا قديما يركزون على تناول أطعمة معينة، معتقدات أنها تساعدهن في إنجاب النوع الذي تريده من ذكر أو أنثى، وكانت هذه الطرق تنجح أحيانا وتفشل أخرى في تحديد نوع الجنين.