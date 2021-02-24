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“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية على أربع محافظات

“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية على أربع محافظات
http://almnatiq.net/?p=953971
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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