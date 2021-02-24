احدث الأخبار

انتحار طفل عمره 11 عامًا يثير جدلًا في الكويت
أبرز المواد
 “التجارة” تُشهّر بمستأجري محطة تغش في بيع الوقود في مكة
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على جازان
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية على أربع محافظات
أبرز المواد
 السند يوضح حكم تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب
أبرز المواد
 كبير أطباء البيت الأبيض: قد نحتاج إلى وضع الكمامة حتى العام المقبل
أبرز المواد
 كيف تحمي الجوال أو الكمبيوتر الخاص بك من الاختراق؟
أبرز المواد
 فيديو.. انفجـار هائل في تكساس الأمريكية إثر تصادم شاحنة بقطار محمّل بالبنزين
أبرز المواد
 طقس اليوم.. توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
أبرز المواد
 تطبيق إلكتروني يساعد ضعاف السمع على التعرف إلى الأصوات المحيطة
أبرز المواد
 الطب التقليدي .. سلاح الهند في مواجهة كورونا
أبرز المواد
 هولندا تمدد حظر التجول الليلي حتى منتصف مارس المقبل
أبرز المواد
انتحار طفل عمره 11 عامًا يثير جدلًا في الكويت

انتحار طفل عمره 11 عامًا يثير جدلًا في الكويت

أبرز المواد
“التجارة” تُشهّر بمستأجري محطة تغش في بيع الوقود في مكة

“التجارة” تُشهّر بمستأجري محطة تغش في بيع الوقود في مكة

أبرز المواد
“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على جازان

“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على جازان

أبرز المواد
“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية على أربع محافظات

“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية على أربع محافظات

أبرز المواد

انتحار طفل عمره 11 عامًا يثير جدلًا في الكويت

انتحار طفل عمره 11 عامًا يثير جدلًا في الكويت
http://almnatiq.net/?p=953986
المناطق - وكالات

كشف مصدر أمني كويتي، عن تلقي بلاغ يفيد بانتحار طفل (11 عاما) من فئة غير محددي الجنسية في منطقة الصليبية.

وفي التفاصيل قال المصدر إن “مخفر الصليبية تلقى بلاغا عن انتحار الطفل ولدى توجه رجال الأمن إلى منزل ذويه كان الطفل قد فارق الحياة عند محاولة أسرته نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته”.

وأوضح المصدر أنه “عندما طرق أحد أشقاء الطفل المنتحر على باب غرفته فإنه لم يرد الأمر الذي دفع ذويه إلى كسر باب الغرفة ليكتشفوا وجود الطفل معلقا في سقف الغرفة من خلال استخدامة أحد الأسلاك الكهربائية فأبلغوا رجال الأمن وحاولوا إسعافه بنقله إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة”.

وأبان أن “رجال الأمن فتحوا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من دوافع عملية الانتحار، وتم تحويل جثمان الطفل الى الطب الشرعي وإبلاغ وكيل النيابة الذي أمر بفتح تحقيق بالواقعة”.

وفقًا لـ “صحيفة “الراي” الكويتية

روابط ذات صلة

“التجارة” تُشهّر بمستأجري محطة تغش في بيع الوقود في مكة

“التجارة” تُشهّر بمستأجري محطة تغش في بيع الوقود في مكة
“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على جازان

“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على جازان
“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية على أربع محافظات

“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية على أربع محافظات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*