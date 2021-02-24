انتحار طفل عمره 11 عامًا يثير جدلًا في الكويت

المناطق - وكالات

كشف مصدر أمني كويتي، عن تلقي بلاغ يفيد بانتحار طفل (11 عاما) من فئة غير محددي الجنسية في منطقة الصليبية.

وفي التفاصيل قال المصدر إن “مخفر الصليبية تلقى بلاغا عن انتحار الطفل ولدى توجه رجال الأمن إلى منزل ذويه كان الطفل قد فارق الحياة عند محاولة أسرته نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته”.

وأوضح المصدر أنه “عندما طرق أحد أشقاء الطفل المنتحر على باب غرفته فإنه لم يرد الأمر الذي دفع ذويه إلى كسر باب الغرفة ليكتشفوا وجود الطفل معلقا في سقف الغرفة من خلال استخدامة أحد الأسلاك الكهربائية فأبلغوا رجال الأمن وحاولوا إسعافه بنقله إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة”.

وأبان أن “رجال الأمن فتحوا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من دوافع عملية الانتحار، وتم تحويل جثمان الطفل الى الطب الشرعي وإبلاغ وكيل النيابة الذي أمر بفتح تحقيق بالواقعة”.

وفقًا لـ “صحيفة “الراي” الكويتية

