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السديس يكشف عن تطلعات القيادة إلى أن تكون مشاريع الحرمين على أعلى مستويات الجودة

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http://almnatiq.net/?p=953991
المناطق - واس

أجرى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جولة ميدانية تفقدية في مشروع المكبرية بالمسجد الحرام.

وقال السديس: إن الدولة -رعاها الله- في عطاء مستمر، لتوفير كل ما يخدم الحرمين الشريفين وقاصديهما، باذلة كل غالٍ ونفيس؛ مؤكدًا أن الواجب تجاه مشاريع الحرمين الشريفين، أن تكون على أعلى قدر من الكفاءة والجودة والإتقان، مع تسخير أحدث الوسائل التقنية لها؛ سائلًا الله -العلي القدير – للجميع دوام العون والتوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ورافقه خلال الجولة: وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، والوكيل المساعد للشؤون الميدانية محمد بن حسن باتي.

يشار إلى أن د‏مشروع المكبرية، في الجهة الجنوبية من الرواق القديم، وهو في نفس جهة المكبرية القديمة التي أزيلت لصالح مشروع توسعة مبنى المطاف، على مساحة (200)م٢، ويشتمل على نظام صوت متطور وأجهزة تحكم خاصة به، بالإضافة إلى أنظمة البث المرئي والمسموع لنقل الأذان وصلاة الإمام للفروض والجنائز، وتحتوي على الفراغات المخصصة للمؤذن والإمام والنقل المباشر، ويجري العمل على استكمال وتهيئة الموقع وفق الجدول الزمني المعد له.

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