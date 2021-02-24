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تنبيه بأمطار رعدية على نجران حتى الثامنة مساء

تنبيه بأمطار رعدية على نجران حتى الثامنة مساء
http://almnatiq.net/?p=954002
المناطق - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

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